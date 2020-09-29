Trabzonspor, Fenerbahçe'nin istediği Livaja ile görüşüyor

Trabzonspor, AEK'in forveti Marko Livaja için yeni bir girişim daha yaptı. Bordo-Mavili yönetimin yaptığı son girişimde oyuncuyu bonservisi ile almak istediği ve ödemeyi de vadeye bölerek yapmayı önerdiği öğrenildi.

Hücumun her bölgesinde oynayabilen 27 yaşındaki Hırvat oyuncunun kulübüyle 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

5 EKİM'E KADAR BİTİRMEYİ PLANLIYOR

Trabzonspor, 5 Ekim'e kadar transferi sonlandıramazsa devre arasında yeniden harekete geçecek.

(Kaynak: Takvim)