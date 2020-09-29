Trabzonspor, Fenerbahçe'nin istediği Livaja ile görüşüyor

Trabzonspor, Fenerbahçe'nin de transfer etmek istediği AEK'in yıldızı Marko Livaja için yeni bir girişimde daha bulundu. Bordo-Mavililer, Yunan ekibine taksitli bir ödeme planı sundu.