Trabzonspor, Fenerbahçe'nin istediği Livaja ile görüşüyor
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Trabzonspor, Fenerbahçe'nin istediği Livaja ile görüşüyor

29.09.2020 17:14 | Son Güncelleme: 29.09.2020 17:28

Trabzonspor, Fenerbahçe'nin de transfer etmek istediği AEK'in yıldızı Marko Livaja için yeni bir girişimde daha bulundu. Bordo-Mavililer, Yunan ekibine taksitli bir ödeme planı sundu.

Trabzonspor, AEK'in forveti Marko Livaja için yeni bir girişim daha yaptı. Bordo-Mavili yönetimin yaptığı son girişimde oyuncuyu bonservisi ile almak istediği ve ödemeyi de vadeye bölerek yapmayı önerdiği öğrenildi.

Hücumun her bölgesinde oynayabilen 27 yaşındaki Hırvat oyuncunun kulübüyle 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

5 EKİM'E KADAR BİTİRMEYİ PLANLIYOR

Trabzonspor, 5 Ekim'e kadar transferi sonlandıramazsa devre arasında yeniden harekete geçecek.

(Kaynak: Takvim)

Trabzonspor, Fenerbahçe'nin istediği Livaja ile görüşüyor
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