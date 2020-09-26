Trabzonspor, evinde Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup etti

Trabzonspor, yeni golcüsüyle güldü. Bordo mavililer, konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u Benik Afobe'nin 2 gol attığı maçta 3-1 mağlup etmeyi başardı.

Karadeniz ekibinin diğer golü Anthony Nwakaeme'den geldi. Malatyaspor'un tek sayısını ise penaltıdan Adem Büyük kaydetti.

Bu sonuçla 3. haftada ilk galibiyetini alan Trabzonspor, puanını 4'e çıkardı. 1 puanda kalan Yeni Malatyaspor'un ise galibiyet hasreti devam etti.

SIRADAKİ RAKİP GAZİANTEP

Süper Lig'in 4. haftasında bordo mavililer, Gaziantep FK'ya konuk olurken, Malatya temsilcisi evinde Antalyaspor ile 3 puan mücadelesi verecek.