Trabzonspor, evinde Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup etti

Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor, yeni transfer Benik Afobe'nin 2 gol attığı maçta Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup etti ve sezonun ilk galibiyetini elde etti.