Trabzonspor, evinde Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup etti
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Trabzonspor, evinde Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup etti

26.09.2020 20:54 | Son Güncelleme: 26.09.2020 21:08

Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor, yeni transfer Benik Afobe'nin 2 gol attığı maçta Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup etti ve sezonun ilk galibiyetini elde etti.

Trabzonspor, yeni golcüsüyle güldü. Bordo mavililer, konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u Benik Afobe'nin 2 gol attığı maçta 3-1 mağlup etmeyi başardı.

Karadeniz ekibinin diğer golü Anthony Nwakaeme'den geldi. Malatyaspor'un tek sayısını ise penaltıdan Adem Büyük kaydetti.

Bu sonuçla 3. haftada ilk galibiyetini alan Trabzonspor, puanını 4'e çıkardı. 1 puanda kalan Yeni Malatyaspor'un ise galibiyet hasreti devam etti.

SIRADAKİ RAKİP GAZİANTEP

Süper Lig'in 4. haftasında bordo mavililer, Gaziantep FK'ya konuk olurken, Malatya temsilcisi evinde Antalyaspor ile 3 puan mücadelesi verecek.

Trabzonspor, evinde Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup etti
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