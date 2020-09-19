Trabzonspor, deplasmanda Denizlispor ile 0-0 berabere kaldı

Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor ile Denizlispor karşı karşıya geldi. Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan mücadele başladığı gibi 0-0 sona erdi.

Yeşil beyazlılarda 64. dakikada oyuna giren Hadi Sacko, 68. dakikada gördüğü ikinci sarı kart sonrası kırmızı kart ile oyun dışı kaldı. Karadeniz ekibinde, maça ilk 11'de başlayan yeni transferler Benik Afobe 86 dakika, Lewis Baker ise 90 dakika sahada kaldı.

2 HAFTADA 5 PUAN BIRAKTI

Geçen sezon şampiyonluk yarışı veren ve lige Beşiktaş mağlubiyetiyle başlayan Trabzonspor, bu sonuçla iki haftada 5 puan kaybetmiş oldu. Göztepe'ye geçen hafta 5-1 mağlup olan Denizlispor, sezonun ilk puanıyla tanıştı.