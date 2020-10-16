Trabzonspor'da bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

Trabzonspor'da bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığı bildirildi.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza rutin olarak uyguladığımız Kovid-19 testleri yapılmış, bir oyuncumuzda pozitif vakaya rastlanmıştır. Ev izolasyonuna alınan oyuncumuzun tedavisi sürmektedir." ifadelerine yer verildi.

EYLÜL AYINDA DA POZİTİF VAKA ÇIKMIŞTI

Trabzonspor'da eylül ayında da bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıkmış ve bu futbolcunun tedavisi, ev izolasyonuna alınarak yapılmıştı.