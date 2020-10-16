Trabzonspor'da bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

Trabzonspor, rutin sağlık kontrollerinde bir oyuncusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve bu oyuncunun ev izolasyonuna alındığını açıkladı.

Trabzonspor'da bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığı bildirildi.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza rutin olarak uyguladığımız Kovid-19 testleri yapılmış, bir oyuncumuzda pozitif vakaya rastlanmıştır. Ev izolasyonuna alınan oyuncumuzun tedavisi sürmektedir." ifadelerine yer verildi.

EYLÜL AYINDA DA POZİTİF VAKA ÇIKMIŞTI

Trabzonspor'da eylül ayında da bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıkmış ve bu futbolcunun tedavisi, ev izolasyonuna alınarak yapılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk