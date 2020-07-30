Trabzonspor, CAS kararı sonrası İsviçre Federal Mahkemesi'ne gidecek

Bordo-mavili kulübe CAS'tan kötü haber geldi. Spor Tahkim Mahkemesi, Karadeniz ekibinin Avrupa kupalarından men cezasına yaptığı itirazı reddetti. Trabzonspor yönetimi bunun üzerine İsviçre Federal Mahkemesi'ne başvurarak kararın düzeltilmesini isteyecek.

Bordo-mavili kulübün, kararla ilgili detayların ortaya çıkmasının ardından konuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor.

TRABZONSPOR'UN İTİRAZI REDDEDİLDİ, ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE BEŞİKTAŞ GİDECEK

Spor Tahkim Mahkemesi, Trabzonspor'un Avrupa kupalarından 1 yıl men edilmesine ilişkin itirazı reddetti. CAS'tan yapılan açıklamada, "Tarafların yazılı savunmaları ve kanıtlar eşiğinde, Trabzonspor'un 2019 yılı finansal tablosunda başa baş kuralına uymadığı tespit edilmiştir ve itiraz reddedilmiştir." ifadelerine yer verildi.

BEŞİKTAŞ ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE GİDECEK

Trabzonspor'un Avrupa kupalarına bir yıl katılamaması nedeniyle gelecek sezon ülkemizi temsil edecek takımların durumları değişti.

Men cezasının ardından Türkiye'yi Avrupa'da temsil edecek takımlar:

Şampiyonlar Ligi grup aşaması: Başakşehir

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme: Beşiktaş

Avrupa Ligi grup aşaması: Sivasspor

Avrupa Ligi 3.ön eleme: Alanyaspor

Avrupa Ligi 2.Ön eleme: Galatasaray