Avrupa kupalarından men edilen Trabzonspor'dan ilk tepki: CAS'a gideceğiz

UEFA'nın Trabzonspor'u Avrupa kupalarından men etmesinin ardından Bordo Mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu, A Spor'a açıklamalarda bulundu.

Ağaoğlu konuyla ilgili, "CAS'a gideceğiz. Kimse canını sıkmasın, moralini bozmasın. UEFA ile yaptığımız anlaşmanın tamamını yerine getirdik. Aşılamayacak bir sorun değil" ifadelerini kullandı.