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Avrupa kupalarından men edilen Trabzonspor'dan ilk tepki: CAS'a gideceğiz

UEFA'nın Trabzonspor'u Avrupa kupalarından men etmesinin ardından açıklamalarda bulunan başkan Ahmet Ağaoğlu CAS'a başvuracaklarını söyledi.

03.06.2020 19:11 | Son Güncelleme: 03.06.2020 19:27

UEFA'nın Trabzonspor'u Avrupa kupalarından men etmesinin ardından Bordo Mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu, A Spor'a açıklamalarda bulundu.

Ağaoğlu konuyla ilgili, "CAS'a gideceğiz. Kimse canını sıkmasın, moralini bozmasın. UEFA ile yaptığımız anlaşmanın tamamını yerine getirdik. Aşılamayacak bir sorun değil" ifadelerini kullandı.

Avrupa kupalarından men edilen Trabzonspor'dan ilk tepki: CAS'a gideceğiz

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Haber Yorumları (2)
FB: CAASSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
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ALPER: 3 istanbul takimi bizden daha kotu onlar nasıl ceza almıyor ?
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500
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Şu an buradasınız: Avrupa kupalarından men edilen Trabzonspor'dan ilk tepki: CAS'a gideceğiz - Spor
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