Trabzonspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor - M.Başakşehir maçı hangi kanalda, hakemi kim?

Trabzonspor - Başakşehir, Spor Toto Süper Ligi'nde mücadeleleriyle ekrana geliyor. Trabzonspor'un ev sahipliğinde gerçekleşecek maçın hakemi de belli oldu. Öte yandan Trabzonspor ve Başakşehir ilk 11'leri de araştırılanlar arasında. Trabzonspor - Başakşehir maçı şifresiz mi? Trabzonspor - Başakşehir maçı hangi kanalda? İşte, detaylar...

TRABZONSPOR - M. BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Spor Toto Süper Ligi'nde Medipol Başakşehir ile mücadele edilecek. 17 Ekim 2020 Cumartesi günü Şenol Güneş Spor Kompleksi, Trabzon'da oynanacak ve mücadele saat 19.00'da başlayacak.

TRABZONSPOR - M. BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Spor Toto'da heyecan devam ediyor. Trabzonspor ve Başakşehir'in karşı karşıya geleceği karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

TRABZONSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI HAKEMİ KİM?

Spor Toto Süper Ligi kapsamında 17 Ekim Cumartesi günü oynanacak Trabzonspor - Medipol Başakşehir karşılaşmasını Bahattin Şimşek yönetecek.