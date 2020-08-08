Trabzonspor, Anders Tronsden ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

Trabzonspor, yeni sezon öncesi ilk transferini yaptı. Bordo mavili ekip, Rosenborg forması giyen Anders Tronsden ile 4 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Anders Trondsen'in kulübümüze transferi konusunda, Rosenborg Kulübü'yle anlaşma sağlanmıştır. Ayrıca Anders Trondsen ile 4 yıllık anlaşma yapılmıştır" ifadelerini kullandı.

Bordo mavili kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama ise şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Anders Trondsen ile 4(Dört) yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya; 2020/21 futbol sezonu için 800.000 EURO garanti ücret, 2021/22 futbol sezonu için 850.000 EURO garanti ücret, 2022/23 futbol sezonu için 900.000 EURO garanti ücret, 2023/24 futbol sezonu için 950.000 EURO garanti ücret ödenecektir."