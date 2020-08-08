Trabzonspor, Anders Tronsden ile 4 yıllık sözleşme imzaladı Trabzonspor, Norveç Ligi ekiplerinden Rosenborg forması giyen Anders Tronsden ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Bordo mavili ekip, anlaşmaya oyuncuya ilk sezon 800 bin euro garanti ücret ödeyecek.

Trabzonspor, yeni sezon öncesi ilk transferini yaptı. Bordo mavili ekip, Rosenborg forması giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Anders Tronsden ile 4 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Anders Trondsen'in kulübümüze transferi konusunda, Rosenborg Kulübü'yle anlaşma sağlanmıştır. Ayrıca Anders Trondsen ile 4 yıllık anlaşma yapılmıştır" ifadelerini kullandı.

TRONSDEN'İN KAZANACAĞI ÜCRET DE BELLİ OLDU

Bordo mavili kulüp, futbolcuyla 4 senelik sözleşme imzalarken, ilk sezon için 800 bin, 2'nci sezon için 850 bin, 3'üncü sezon için 900 bin ve 4'üncü sezon için ise 950 bin euro garanti ücret ödeyecek.

Trabzonspor'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama ise şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Anders Trondsen ile 4 (Dört) yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya; 2020/21 futbol sezonu için 800.000 EURO garanti ücret, 2021/22 futbol sezonu için 850.000 EURO garanti ücret, 2022/23 futbol sezonu için 900.000 EURO garanti ücret, 2023/24 futbol sezonu için 950.000 EURO garanti ücret ödenecektir."