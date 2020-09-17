Trabzonspor, Alexander Sörloth transferinden 106.8 milyon TL alacak

Trabzonspor'un Norveçli yıldızı Alexander Sörloth'un Bundesliga temsilcisi RB Leipzig'e transfer düğümü çözülüyor.

Golcü isim konusunda tarafların anlaşmaya vardığı söylendi. The Athletic'in haberine göre anlaşma sağlandı ve Sörloth yeni sezonda Leipzig forması giyecek.

RP Leipzig oyuncunun bonservisine 22 milyon sterlin (yaklaşık 106.8 milyon TL) ödeyecek. Bu para Trabzonspor ve Crystal Palace arasında eşit paylaşılacak.

GÖRÜŞMELER UZADI

Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağaoğlu, transferin 48 saat içerisinde noktalanabileceğini ancak Palace'ın aynı parayı istediği için görüşmelerin uzadığını ifade etmişti.

HAALAND DA AÇIKLADI

Dortmund'un Norveçli yıldızı Erling Haaland da Alexander Sörloth'un RB Leipzig'e transfer olduğunu açıklamıştı.