Trabzonspor, Alexander Sörloth transferinden 106.8 milyon TL alacak
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Trabzonspor, Alexander Sörloth transferinden 106.8 milyon TL alacak

Alexander Sörloth'un kiralık sözleşmesinin feshi için Crystal Palace ve Trabzonspor anlaşmaya vardı. RB Leipzig'in Norveçli golcüye ödeyeceği miktarın yarı yarıya paylaşılacağı ve Karadeniz temsilcisinin 106.8 milyon TL alacağı belirtildi.

17.09.2020 11:32 | Son Güncelleme: 17.09.2020 11:57

Trabzonspor'un Norveçli yıldızı Alexander Sörloth'un Bundesliga temsilcisi RB Leipzig'e transfer düğümü çözülüyor.

Golcü isim konusunda tarafların anlaşmaya vardığı söylendi. The Athletic'in haberine göre anlaşma sağlandı ve Sörloth yeni sezonda Leipzig forması giyecek.

RP Leipzig oyuncunun bonservisine 22 milyon sterlin (yaklaşık 106.8 milyon TL) ödeyecek. Bu para Trabzonspor ve Crystal Palace arasında eşit paylaşılacak.

GÖRÜŞMELER UZADI

Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağaoğlu, transferin 48 saat içerisinde noktalanabileceğini ancak Palace'ın aynı parayı istediği için görüşmelerin uzadığını ifade etmişti.

HAALAND DA AÇIKLADI

Dortmund'un Norveçli yıldızı Erling Haaland da Alexander Sörloth'un RB Leipzig'e transfer olduğunu açıklamıştı.

Trabzonspor, Alexander Sörloth transferinden 106.8 milyon TL alacak
Haber Yorumları (4)
BETBENİZATMIŞ: men dakka dukka kelimesinin uygulamalı anlatımı gibi olmuş :D
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İNSAN: malatyaya ne yaptıysanız ahı cıktı tıpa tıp
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ADAM: bir futbolcuyu tutamadılar
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