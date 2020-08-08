Trabzonspor, Anders Trondsen ve Plaza Castillo'yu KAP'a bildirdi

Bu sezon Süper Lig'i ikinci sırada bitiren ve önümüzdeki sezona oldukça iddialı bir kadro ile girmek isteyen Trabzonspor kolları sıvadı. Bordo Mavili kulüp, Rosenborg forması giyen Anders Trondsen ve Real Valladolid'de oynayan Stiven Ricardo Plaza Castillo'nun transferleri konusunda görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Anders Trondsen

Bordo mavili kulüpten KAP'a yapılan bildirimler şu şekilde:

"Norveç'in Rosenborg Kulübünün profesyonel oyuncusu Anders Trondsen'ın, kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. İspanya'nın Real Valladolid Kulübünün profesyonel oyuncusu Stiven Ricardo Plaza Castillo'nun, kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna duyurulur."

Stiven Ricardo Plaza