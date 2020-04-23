Trabzon Havalimanı pisti uçuşlara kapatılarak onarıma alındı

Her yıl milyonlarca yerli ve yabancı yolcunun kullandığı Trabzon Havalimanı tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrasında tüm Türkiye'de olduğu gibi uçuşlara kapatılmıştı. Yurt dışından karantina süreci için gelen Türk vatandaşları ile ilgili son uçuşların da tamamlanmasının ardından havalimanı pisti 15 Mayıs'a kadar uçuşlara kapatılarak onarıma alındı. Pistin eski asfaltları sökülürken, hummalı bir çalışmanın yapıldığı gözlendi.

TRABZON HAVALİMANI ICAO STANDARTLARINDA YER ALIYOR

Hava trafiğine 1957 yılında açılan Trabzon Havalimanı'nın 2 bin 640 metre uzunluğa, 45 metre genişliğe ve 7,5 metre banket genişliğine sahip pisti bulunuyor. Havalimanı, orta ebatlı uçakların inmesine uygun 'ICAO' standartlarında yer alıyor. Koronavirüs salgını öncesinde Trabzon Havalimanı'ndan İstanbul, Ankara ve Adana'ya her gün; İzmir, Antalya, Bursa Yenişehir ve Kocaeli havalimanlarına ise haftada birkaç kez sefer düzenleniyordu.