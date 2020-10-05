TP'den Diyarbakır'da petrol arama ruhsatı başvurusu

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TP) Diyarbakır'da bir sahada petrol arama ruhsatı almak için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'ne başvuruda bulundu.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

SAHA 813 HEKTAR GENİŞLİĞİNDE

Buna göre, TP, Diyarbakır sınırları içerisinde kalan ve ilanda yalnızca pafta numarası belirtilen petrol işletme ruhsat sahasına 813 hektar genişliğindeki sahanın ilavesi için 25 Eylül 2020'de başvuruda bulundu.