Tövbeler Olsun 8. bölüm fragmanı yayımlandı! Tövbeler Olsun 7. bölüm izle

Tövbeler Olsun yeni bölüm ekrana geldi. Son bölümün ardından seyirci, Tövbeler Olsun 8. bölüm fragmanını araştırıyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile pazar akşamları izleyicinin beğenisine sunulan Tövbeler Olsun yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde.

TÖVBELER OLSUN 8. BÖLÜM FRAGMANI

Sevilen dizinin yeni bölüm fragmanı da son bölümün ardından yayımlandı. Mahallede ortalık karışır. Tövbeler Olsun 8. bölümü 27 Eylül Pazar günü sevenleri karşısında olacak.

TÖVBELER OLSUN 7. BÖLÜM İZLE...

TÖVBELER OLSUN KONUSU NEDİR?

Başarılı ama "pinti" bir mücevher imalatçısı olan Horanta Holding'in patronu Namzet Horanta'nın, pintilikten cömertliğe giden büyük değişimi; bu değişimin "hatme çiçeğim" diye sevdiği ve seslendiği karısı Latife, kızı Nazmiye, oğulları Sinan ve Buğra'yı nasıl etkilediği; bu değişim sayesinde, eski ortağı ve en büyük düşmanı olan Osman ile hayat çizgilerinin kesişmesine dair kimi düşündüren, daha çok da güldüren birbirinden ilginç olaylar zinciri yaşanacak. Tövbeler Olsun dizisinin oyuncu kadrosunda ayrıca, Çiçek Dilligil, Ünal Silver, Seda Türkmen, Sercan Badur, Mert Carim, Merve Erdoğan, Mert Denizmen, Semiha Bezek, Naz Çağla Irmak, Batuhan Aydar, Kerem Muslugil,Tolga Canbeyli, Cansu Kurgun, Ozan Güçlü ve Duru Baykal gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor… Proje tasarımı Hasan Kaçan'a ait olan dizinin yapımcılığını Mustafa Fener üstleniyor. Dizinin senaryosu ise Haluk Özenç, Oktay Berber, Cankut Okutur ve Hüseyin Kaçan imzasını taşıyor.