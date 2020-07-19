Tottenham, Leicester City'i 3 golle geçti

İngiltere Premier Lig 37. hafta karşılaşmasında Tottenham, Leicester City'i 3-0 yendi.

19.07.2020 20:59 | Son Güncelleme: 19.07.2020 21:12

İngiltere Premier Lig 37. hafta karşılaşmasında Tottenham, Leicester City'i 3-0 yendi.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Leicester City, Londra'da Tottenham'a konuk oldu.

Tottenham Hotspur Stadı'nda oynanan karşılaşmada Tottenham, Leicester Cityli James Justin'in 6. dakikada kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti.

Maçın ilk yarısı, Harry Kane'in 37. ve 40. dakikalarda attığı gollerle Tottenham'ın 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Tottenham, ikinci yarısında gol sesi çıkmayan mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.

Leicester City'de forma giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü, son lig maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 3 maç ceza alarak sezonu kapatmıştı.

UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesi veren Leicester City, bu skorla 62 puanda kalırken, Tottenham 58 puana yükseldi.