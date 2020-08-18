Tottenham Hotspur, Fatih Karagümrük ile anlaştı denilen Joe Hart'ı resmen kadrosuna kattı

İngiliz devi Tottenham Hotspur, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Londra ekibi, bugün gün içinde Fatih Karagümrük ile anlaştı denilen İngiliz kaleci Joe Hart'ı kadrosuna kattı. Hart, teknik direktör Jose Mourinho'nun önderliğindeki Spurs ile 2 yıllık sözleşme imzalarken böylelikle deneyimli kalecinin Süper Lig'e geleceği üzerine çıkan dedikodular da son buldu.

SON OLARAK BURNLEY'DE OYNADI

Kariyerine Shrewsbury Town'da başlayan 33 yaşındaki İngiliz milli kaleci, 10 sene Manchester City formasını terlettiken sonra sırasıyla Tranmere Rovers, Blackpool, Birmingham City, West Ham United ve Burnley'de oynadı.

6 ŞAMPİYONLUĞU VAR

İngiltere Milli Takımı'nın da formasını giyen Hart, kulüp takımlarında 2 Premier Lig, 2 Fa Cup ve 2 Lig Kupası kazandı.