Tottenham, deplasmanda Manchester United'ı 6-1 mağlup etti

İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında Manchester United ile Tottenham karşı karşıya geldi. Old Trafford'da oynanan mücadeleyi Tottenham, 6-1'lik skorla kazandı.

Manchester United, 2. dakikada Bruno Fernandes'in penaltı golüyle öne geçti. Bu gol sonrası adeta Tottenham'ın gol fırtınası başladı. 4. dakikada Tanguy Ndombele skoru eşitledi. 7. dakikada Heung-Min Son takımını öne geçirdi.

Manchester United'da Anthony Martial 28. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Harry Kane, 30'da farkı ikiye çıkardı. Heung-Min Son, 37. dakikada ilk yarının skorunu ilan etti.

OLD TRAFFORD'DAKİ EN AĞIR YENİLGİ

Serge Aurier 51, Harry Kane 79. dakikada penaltıdan sahneye çıktı ve Tottenham, mücadeleyi 5 farkla kazandı.

Manchester United, hem ilk kez bir Premier Lig maçının ilk devresinde 4 gol yedi, hem de Old Trafford'daki en kötü mağlubiyetini tekrarladı.

Bu sonucun ardından Tottenham 7 puana yükselirken, Manchester United 3 puanda kaldı.

Tottenham, milli aradan sonra West Ham'ı konuk edecek. Manchester United ise Newcastle deplasmanına gidecek.