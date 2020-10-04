Tottenham, deplasmanda Manchester United'ı 6-1 mağlup etti

İngiltere Premier Lig'de Tottenham, Manchester United'la deplasmanda karşılaştı. Jose Mourinho, eski takımına karşı tarihi bir zafer elde etti ve Tottenham, sahadan 6-1 gibi farklı bir skorla galip ayrıldı.