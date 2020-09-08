Toplu taşımada 'ayakta yolcu' kısıtlaması nasıl uygulanacak? Merak edilen soru son genelgeyle yanıt buldu

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını Türkiye'de de can almaya devam ediyor. 1 Haziran'da normalleşme sürecine geçilmesinin ardından yükselişe geçen vaka sayıları son dönemlerde maske ve sosyal mesafe kurallarına riayet edilmemesi sonucu tavan yaptı. Bu gelişme üzerine yeni tedbirler alınmaya başlandı. Alınan tedbirlerden biri de tüm illerimizde toplu taşımada ayakta yolcu alınmasına kesinlikle müsaade edilmeyeceğiydi. Tartışma yaratan bu kararın detayları netleşmeye başladı.

TOPLU TAŞIMALARDA YENİ DÖNEM

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün akşam Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada vaka ve vefat sayılarındaki kısmi yükselişten derin üzüntü duyduğunu belirterek, yeni tedbirler aldıklarını duyurdu. Erdoğan, "Toplu taşımada tüm illerimizde ayakta yolcu alınmasına kesinlikle müsaade edilmeyecektir. Riskli illerde İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla kapasite sınırlamasına da gidilebilecektir" dedi.

81 İLE GENELGE GÖNDERİLDİ

Bugün öğle saatlerinde Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiye kararı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda İçişleri Bakanlığı, 81 ilin valiliğine "Covid 19 Tedbirleri" konulu ek genelge gönderildi.

Genelgeye göre 'ayakta yolcu alma' kısıtlaması şöyle uygulanacak;

- Minibüs/midibüsler ile koltuk kapasitelerinde herhangi bir seyreltme ve kaldırılma yapılmayan otobüsler gibi iç hacim bakımından fiziki mesafe kurallarının uygulanamayacağı şehir içi toplu ulaşım araçlarında ayakta yolcu alınmasına kesinlikle müsaade edilmeyecek.

- Bunların dışında kalan raylı sistem araçları (metro, tramvay vb.), metrobüsler ve koltuk kapasiteleri seyreltilmiş/kaldırılmış otobüsler gibi ayakta yolcu taşıma ağırlıklı toplu ulaşım araçlarında; fiziki mesafe kurallarına aykırı olmayacak şekilde hangi oranda/sayıda ayakta yolcu alınabileceği il/ilçe umumi hıfzıssıhha kurulları tarafından tespit edilecek.

- Raylı sistem araçları (metro, tramvay vb.), metrobüsler ve koltuk kapasiteleri seyreltilmiş/kaldırılmış otobüslerde ayakta alınabilecek yolcu sayısını belirtir levha/tabela herkesin görebileceği şekilde asılacak ve ayaktaki yolcuların durabileceği yerler fiziki olarak işaretlenmek suretiyle ilanı sağlanacak.