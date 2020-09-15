Tom Hardy kimdir? Tom Hardy filmleri neler? Tom Hardy kaç yaşında? Peaky Blinders ile dizi sektöründe de çok dikkat çeken Tom Hardy dizileri neler?
Oyunculuğu, İngiliz aksanı ve yer aldığı yapımlarla dikkatleri üzerinde toplayan Tom Hardy hakkında merak edilenler. Tom Hardy filmleri neler? Tom Hardy kaç yaşında? Peaky Blinders ile dizi sektöründe de çok dikkat çeken Tom Hardy dizileri neler? Tom Hardy evli mi?
İngiliz aksanıyla dikkat çeken, başarılı yapımlarda rol alan Tom Hardy hakkında merak edilenler haberimizde.
TOM HARDY KİMDİR?
Tam adıyla Edward Thomas "Tom" Hardy olan oyuncu, 15 Eylül 1977 tarihinde Londra'da doğmuştur. İngiliz sinema oyuncuları arasında adı başarılı bir konumdadır.
Ressam bir anne ve yazar bir babanın çocuğu olarak 1977'de Londra'da doğdu. Küçük yaşlarda tiyatro eğitimi aldı. Bir yandan da modellik yaptı, 1998'de Find Me A Supermodel adlı yarışmayı kazandı. 2001 yılındaki Kara Şahin Düştü filmiyle sinemaya adım attı. 1 yıl sonra Star Trek: Nemesis'teki Shinzon rolüyle En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında Saturn Ödülleri'nde aday gösterildi.
En çok Bronson, Başlangıç, Uzay Yolu: Nemesis ve Warrior filmleri ile ön plana çıkmıştır. Kara Şövalye Yükseliyor filminde Bane rolü ile tanınır, bu film ile büyük ün kazanmıştır. Band of Brothers dizisine konuk olmuştur, This Means War filminde başrol oyuncusudur. Legend filminde iki karakteri birden canlandırmıştır.
TOM HARDY FİLMLERİ NELER?
Splinter Cell
2014 Everest
2013 Mad Max: Fury Road
2012 The Dark Knight Rises Bane
2012 Lawless Forrest Bondurant
2012 This Means War Tuck
2011/I Warrior Tommy Conlon
2011 Tinker Tailor Soldier Spy Ricki Tarr
2011 Sergeant Slaughter, My Big Brother Dan
2010 Inception Eames
2009 Wuthering Heights (TV movie) Heathcliff
2009/I Thick as Thieves Michaels
2009/II Perfect (short) Doctor
2008 Bronson Charles Bronson / Michael Peterson
2008 RocknRolla Handsome Bob
2008 Sucker Punch Rodders
2007 The Inheritance Dad
2007 Stuart: A Life Backwards (TV movie) Stuart Shorter
2007 w Delta z Pierre Jackson
2007 Flood Zack
2006 Scenes of a Sexual Nature Noel
2006 Marie Antoinette Raumont
2006 A for Andromeda (TV movie) John Fleming
2006 Minotaur Theo
2006 Sweeney Todd (TV movie) Matthew
2005 Gideon's Daughter (TV movie) Andrew
2005 Colditz (TV movie) Jack
2005 Batter Up (video short)
2004 Layer Cake Clarkie
2004 EMR Henry
2003 LD 50 Lethal Dose Matt
2003 Dot the I Tom
2003/I The Reckoning Straw
2002 Star Trek: Nemesis Shinzon
2002 Simon: An English Legionnaire Pascal Dupont
2001 Black Hawk Down Twombly (as Thomas Hardy)
TOM HARDY DİZİLERİ NELER?
2007 Oliver Twist (Dizi)
Bill Sikes
Bölüm #1.5 (2007)
Bölüm #1.4 (2007)
Bölüm #1.3 (2007)
Bölüm #1.2 (2007)
Bölüm #1.1 (2007)
2009 The Take (Mini dizi)
Freddie
Bölüm #1.4 (2009)
Bölüm #1.3 (2009)
Bölüm #1.1 (2009)
Bölüm #1.2 (2009)
2007 Cape Wrath (TV dizisi)
Jack Donnelly
2006 The Virgin Queen (TV mini dizisi)
Robert Dudley
2001 Band of Brothers (TV mini dizisi)
Pfc. John Janovec
Peaky Blinders
Alfie Solomons - 2. Sezon
TOM HARDY KAÇ YAŞINDA?
15 Eylül doğumlu Tom Hardy, 43 yaşındadır.
TOM HARDY EVLİ Mİ?
Sarah Ward ile 1999–2004 yılları arasında evli olan Tom Hardy, 2014 yılında Charlotte Riley ile evlenmiştir. İkili hala birliktedir.