Maaşında indirime giden Tolga Ciğerci, önümüzdeki sezon da Fenerbahçe forması giyecek

Fenerbahçe, TFF'nin açıkladığı harcama limiti sonrasında iç transfere yöneldi. Sarı lacivertli yönetim, sözleşmesi sona eren ve takımda kalmasını istedikleri oyunculara ağırlık veriyor. Orta saha oyuncusu Tolga Ciğerci, yönetimin vefa örneğine feda yaparak devam edecek ve yeni sezonda da sarı-lacivertli formayı giyecek.

200 BİN EUROYA EL SIKIŞTI

Daha önce Almanya ekibi Wolfsburg'un yakından ilgilendiği Tolga Ciğerci, geçtiğimiz yıla göre bu yıl daha düşük bir rakama sarı-lacivertli formayı giymeye devam edecek olan futbolcu, yenilenen sözleşmesiyle 200 bin euro'ya el sıkıştı.

TEKNİK HEYET SAHİPLENDİ

Sarı-lacivertli takımda mutlu olan ve yönetim ile teknik heyetin ilgisi ve sahiplenmesinden dolayı ayrılmak istemeyen Tolga Ciğerci, bu vefa örneğine feda dedi. Tolga Ciğerci'nin sezon içerisindeki bonuslarla en fazla 300 bin euro kazanacağı öğrenildi.