Tokat'ta mayıs ayında kar yağdı

Yaz mevsiminin müjdecisi Hıdrellez geride kalırken yurdun bazı yüksek noktalarında kar yağışı görülüyor.

1350 RAKIMLI KASABAYA YAĞDI

Tokat'ın Reşadiye ilçesine 26 km uzaklıktaki 1350 rakımlı Bozçalı kasabasında Mayıs ayında kar yağışı etkili oldu. Tokat-Ordu sınırında bulunan kasabanın Düzkonuş mevkiinde etkili olan yağışı Duran Yaman isimli kasaba sakini tarafından görüntülendi.