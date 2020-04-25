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Tokat'ta meydana gelen doğa olayı, bölge halkını şaşırttı

Tokat'ta meydana gelen enteresan doğa olayı, bir bakanı bir daha baktırdı. Öğle saatlerinde güneşin etrafında oluşan dev halka görünümü, vatandaşlara büyük şaşkınlık yaşattı.++

25.04.2020 13:48 | Son Güncelleme: 25.04.2020 16:00

Tokat'ta tüm şehirden görülebilecek ilginç bir doğa olayı meydana geldi. Öğle saatlerinde güneşin etrafında oluşan dev halka gören vatandaşlarda büyük bir şaşkınlığa neden oldu.

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Tokat'ta kent genelinden görülen ilginç doğa olayı öğle saatlerinde gerçekleşti. Güneş çıplak gözle görülebilirken güneşin çevresinde oluşan ve gökkuşağını andıran halka görünümü, bölge halkında şaşkınlığa neden oldu.

''İNŞALLAH HAYRA YOL AÇAR''

Ahmet Karakaya isimli vatandaş bu doğa olayı ile ilk kez karşılaştığını belirterek, "Hayatımda daha ilk kez gördüm böyle. Ay tutulması, güneş tutulması gördüm ama bunu ilk kez görüyorum. Enteresan çok enteresan. Gökyüzü mavi, dairenin içerisi siyah meyal. İnşallah hayra yol açar" şeklinde konuştu.

Enteresan olay yarım saat içerisinde son buldu.

İşte görenleri şaşırtan o doğa olayı;