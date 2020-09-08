Üniversite ve lise öğrencilerinin geliştirdiği elektrikli araç, TÜBİTAK'ın yarışmasında en iyi görsel tasarım ödülü aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz aylarda temeli atılan yerli otomobil fabrikası TOGG, Bursalı öğrencilerin ufkunu genişletti. Bugüne kadar elektronik alanda bir çok yeniliğe imza atan liseli gençler, artık baş başa verdikleri üniversiteli abi ve ablalarıyla kendi arabalarını bile üretebilecekleri hedeflere yelken açtı. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından, TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında bu yıl 16'ncısı tertip edilen TÜBİTAK Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları için Bursa'dan alkışlar eşliğinde uğurlanan Verd-e, yarışmada en iyi görsel tasarım ödülünü aldı.

YARIŞMAYA DAMGA VURDULAR

TÜBİTAK tarafından uluslararası çapta 16'ncısı düzenlenen alternatif enerjili araç yarışları bin 500 öğrencinin iştirakiyle İzmit Körfez Yarış Pisti'nde gerçekleştirildi. Üç günlük teknik kontrollerin ardından yarışmaya katılmaya hak kazanan Teknoloji Fen Racing Team, ilk defa lise öğrencilerinin yer aldığı takım olarak yarışmaya damgasını vurdu.

1 SAATTE SARJ EDİLEBİLİYOR

Lise ve üniversite öğrencilerinin ortak tasarladığı tasarımıyla göze hoş gelen SUV, 90 kilometre hızla yaklaşık 100 kilometre mesafeyi kat edebiliyor. Şebekeden direk olarak 5 ile 6 saat içerisinde bataryalarını yüzde yüz şarj edebilen otomobil, hızlı şarj teknoloji sayesine ise 1 saat gibi kısa bir sürede de şarj edilebiliyor.

"EMEĞİMİZİN KARŞILIĞINI ALDIK"

Uzun süredir bu proje üzerinde uğraştıklarının belirten 12. sınıf öğrencisi Emir Hamdemirci, "Hayalimizin gerçeğe dönüştüğünü görmek ve en önemlisi ilk defa katıldığımız yarıştan ödül alarak dönmek bizleri çok mutlu etti. Aracımızın tasarımı salgın sürecine denk geldi fakat vazgeçmeden çalışmalarımıza tüm hızıyla devam ettik. Bugün burada bir yıllık emeğimizin karşılığını aldık. Önümüzdeki yarış için şimdiden çalışmaya başlayarak yeni ürünümüzü ortaya çıkaracağız. Başarılarımızın devam etmesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Bize inanarak hayallerimizin gerçeğe dönüşmesi için gereken her türlü desteği sağlayan okulumuz Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Abdulvahhap Atış'a çok teşekkür ederiz" dedi.