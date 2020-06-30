Tıp okuyan oğlunun eğitimi ve engelli annesinin tedavi masrafları için biriktirdiği para sobada yanınca devreye Bakan Albayrak girdi

Çankırı'da oturan Gülşen Hayta, tıp fakültesi okuyan oğlunun eğitimi ve engelli annesinin tedavi masrafları için biriktirdiği 15 bin TL'yi, çalınma ihtimaline karşı kuzine sobaya sakladı. Hayta, ısınmak için sobayı yakınca tüm birikimi kül oldu. Olayın Türkiye gündemine oturmasının ardından olaya Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak el attı. Albayrak, talihsiz kadının mağduriyetinin giderildiğini belirtti.

"MAĞDURİYETİNİ GİDERDİK"

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye Cumhuriyeti, böyle koca yüreklerin daima yanındadır. Yetkili arkadaşlarımız ile konuştuk, Gülşen Hanım'ın mağduriyetini giderdik. Devletimiz Gülşen Hanım ve nice annelerin daima yanında olmuştur ve olmaya da devam edecektir" ifadelerini kullandı.

"GÜVENLİ OLUR DİYE SOBAYA SAKLAMIŞTIM"

Gülşen Hayta, dün yaptığı açıklamada yaz aylarında sobayı yakmadıklarını anlatarak, "Sobayı kaldıracağız diye biriktirdiğim parayı kuzine sobaya saklamıştım. Evimiz gecekondu olduğu için evin kilidi de yok emniyetli olmadığı için en akıllı yerin burası olduğunu düşündüm. Geçen hafta hava soğuk geçmişti. Annem 'üşüdüm, sobayı biraz yak' dedi. Ben de kovaya biraz kömür attım, odun attım yaktım. Aradan 1-1,5 saat geçti, kapağı açtım, duman çıkıyordu. İçinde patates unuttum sanıyordum. İçinde paraları görünce aklıma geldi. Can havliyle 'kurtarabilir miyim' diye elimle almaya çalıştım; ama iş işten geçti, elim yandı, halı yandı" diye konuştu.