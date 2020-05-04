TİGAD Genel Başkanı, ''Dünya Basın Özgürlüğü Günü''nü kutladı

İnternet Gazetecileri Derneği (TİGAD) Genel Başkanı Okan Geçgel, ''Dünya Basın Özgürlüğü Günü'' sebebiyle bir basın açıklaması yayınladı. Geçgel'in açıklaması şu şekilde:

''Birleşmiş Milletler tarafından 1991 yılında alınan kararla 03 Mayıs günü "Dünya Basın Özgürlüğü Günü" olarak kabul edilmiştir. Bu tarihten itibaren 03 Mayıs günü tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de "Dünya Basın Özgürlüğü Günü" olarak kutlanmaktadır.

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi, yapılan hizmetlerin vatandaşlarımıza yansıtılması ve sorunların çözülmesinde çok önemli bir kamu hizmeti üstlenen basınımız, farklı görüşlerin seslendirilmesine imkân sağlayarak, toplumu düşünmeye, araştırmaya ve doğru sonuçlara ulaşmaya yönlendiren en önemli vasıtadır.

Hiçbir tesir altında kalmayan hür bir basın; insan haklarının önemli güvencelerinden olup, aynı zamanda demokratik ve çağdaş toplumların en önemli denetleyici kurumlarından biridir. Basının hem özgür, hem de tarafsızlığı; bireyin ve toplumun haber alma, bilgi edinme hakkını kullanmasına, kamuoyunun duygularını ve düşüncelerini objektif olarak yansıtmasına, bu suretle demokrasinin, insan haklarının, temel hak ve özgürlüklerin gelişimine katkıda bulunur.

Çağımızın en dinamik sektörlerinden biri olan basın sektörümüzün, özellikle yerel basınımız ve çalışanlarının zor şartlarda bile görevlerini yerine getirebilmek için gösterdikleri çabayı biliyor ve bu gayretlerini takdirle karşıladığımı ifade etmek istiyorum.

Hukuka, meslek ahlak ve ilkelerine uygun olarak tarafsız bir biçimde kullanılmasını temenni ettiğim basın özgürlüğünün, sonsuza kadar sürmesi dileğiyle; büyük bir özveriyle görevlerini sürdüren tüm basın mensuplarımızın, 'Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nü kutlar, aileleri ve tüm sevdikleri ile birlikte sağlık, huzur ve mutluluk içinde, nice başarılı yıllar temenni eder, görev başında ve sonrasında hayatını kaybederek aramızdan ayrılan tüm basın mensuplarına da rahmet dilerim.''