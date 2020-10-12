THY ve Fenerbahçe Opet Maçı hangi kanalda oynanacak, saat kaçta yayınlanacak?

THY ve Fenerbahçe Opet maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz kanalda mı olacak? Saat kaçta yayınlanacak?

THY-FENERBAHÇE OPET MAÇI HANGİ GÜN?

THY ve Fenerbahçe Opet Maçı 13 Ekim Salı günü oynanacak.

THY-FENERBAHÇE OPET MAÇI SAAT KAÇTA?

THY ve Fenerbahçe Opet Maçı 15.00'da başlayacaktır.

THY-FENERBAHÇE OPET MAÇI NEREDE OYNANACAK?

THY ve Fenerbahçe Opet arasındaki TVF Sultanlar Ligi Maçı, Burhan Felek Spor Salonu, İstanbul'da oynanacaktır.