Fenerbahçe Ülker ve Anadolu Efes'in yer aldığı THY Euroleague'de 2019-20 sezonu iptal edildi

Turkish Airlines Euroleague'de sezonun devam edip etmeyeceği belli oldu. Anadolu Efes ve Fenerbahçe Ülker'in de yer aldığı organizasyonda 2019-20 sezonu bugün gerçekleştirilen toplantı ile iptal edildi. Ayrıca bu sezon şampiyon ilan edilmeyecek.

Telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen ve A Lisansı bulunan 11 takımın katıldığı toplantıda THY Euroleague CEO'su Jordi Bertomeu ligin iptal edilmesi gerektiği yönünde kararını belirtmişti.

EuroLeague'e gelecek sezon aynı 18 takımla devam edileceği öğrenildi.

ANADOLU EFES LİDER DURUMDAYDI

Mart ayında koronavirüs nedeniyle askıya alınan THY Euroleague'de bu sezon oynanan 28 maçta temsilcimiz Anadolu Efes elde ettiği 24 galibiyetle lider durumda bulunuyordu. Efes'i 22'şer galibiyetle Real Madrid ve Barcelona takip ediyordu. Bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe Ülker ise 13 galibiyetle 8. sırada yer alıyordu.

EUROCUP DA İPTAL EDİLDİ

Öte yandan TOFAŞ, Galatasaray Doğa Sigorta ve Darüşşafaka Tekfen'in mücadele ettiği bir diğer Avrupa organizasyonu EuroCup'ta da sezon iptal edildi.