Fenerbahçe Ülker ve Anadolu Efes'in yer aldığı THY EuroLeague'de 2019-20 sezonu iptal edildi Fenerbahçe Ülker ve Anadolu Efes'in yer aldığı Avrupa'nın basketbol düzeyindeki en büyük organizasyonu THY EuroLeague'de 2019-20 sezonu iptal oldu.

Turkish Airlines EuroLeague'de sezonun devam edip etmeyeceği belli oldu. Anadolu Efes ve Fenerbahçe Ülker'in de yer aldığı organizasyon bugün gerçekleştirilen toplantı ile iptal edildi.

Telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen ve A Lisansı bulunan 11 takımın katıldığı toplantıda EuroLeague CEO'su Jordi Bertomeu ligin iptal edilmesi gerektiği yönünde kararını belirtmişti.

EuroLeague'e gelecek sezon aynı 18 takımla devam edileceği öğrenildi.

EUROCUP DA İPTAL EDİLDİ

Öte yandan TOFAŞ, Galatasaray Doğa Sigorta ve Darüşşafaka Tekfen'in mücadele ettiği bir diğer Avrupa organizasyonu EuroCup'ta da sezon iptal edildi.