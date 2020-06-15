Bayern Münih'te Lewandowski ve Müller ikilisi 92 golün 60'ına katkı sağladı

Bu sezon Almanya Bundesliga'da attığı gollerle adından söz ettiren Robert Lewandowski'nin en büyük yardımcısı kuşkusuz ki Alman futbolcu Thomas Müller.

Lewandowski, bu sezon ligde çıktığı 28 maçta 30 kez rakip fileleri havalandırırken Müller, Polonyalı futbolcuya yaptığı asistlerle dikkat çekiyor. Son olarak Bundesliga'nın 30. haftasında oynanan ve 4-2 kazanılan Leverkusen deplasmanında Robert Lewandowski'ye gol pası veren Alman yıldız, ligdeki asist sayısını 20'ye çıkardı.

Ligde bu sezon rakip ağlara 92 gol bırakan Bayern Münih'te, Lewandowski 33, Müller ise 27 olmak üzere toplam 60 gole katkı sağladı.