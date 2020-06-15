Thomas Muller'in Robert Lewandowski'ye Yaptığı Asistler Thomas Muller ve Robert Lewandowski Bayern Münih'te geçirdikleri süre boyunca harika bir ikili oldular. Muller'in 2019-20 sezonunda Robert Lewandowski'ye yaptığı asistlere birlikte göz atalım.

Thomas Muller ve Robert Lewandowski Bayern Münih'te geçirdikleri süre boyunca harika bir ikili oldular. Muller'in 2019-20 sezonunda Robert Lewandowski'ye yaptığı asistlere birlikte göz atalım. Kaynak: Dugout