Thomas Muller'in Robert Lewandowski'ye Yaptığı Asistler
Thomas Muller ve Robert Lewandowski Bayern Münih'te geçirdikleri süre boyunca harika bir ikili oldular. Muller'in 2019-20 sezonunda Robert Lewandowski'ye yaptığı asistlere birlikte göz atalım.
15.06.2020 13:10 | Son Güncelleme: 15.06.2020 14:42
Thomas Muller ve Robert Lewandowski Bayern Münih'te geçirdikleri süre boyunca harika bir ikili oldular. Muller'in 2019-20 sezonunda Robert Lewandowski'ye yaptığı asistlere birlikte göz atalım.
Kaynak: Dugout