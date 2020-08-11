Thomas Meunier, Paris'in parti kültürünü eleştirdi: Anlayışları biraz ölçüsüz

Fransız devi Paris Saint-Germain'den ayrılıp Borussia Dortmund'un yolunu tutan Thomas Meunier, eski kulübünde takım arkadaşlarının eğlence konusundaki tutumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Paris'te oyuncuların eğlenceyi abarttığını vurgulayıp ölçüsüz bir şekilde hareket ettiklerini savunan futbolcu, Club Brugge'da oynadığı sırada durumun daha farklı olduğunu söyledi.

"BİNLERCE İNSANLA BİRLİKTE PARTİ VERMEK"

Belçika kaynaklı RTBF'ye konuşan Meunier, Brugge formasını giydiği yıllarda doğum günlerini bir barda dart ya da bilardo oynadığı dile getirdi.

Ancak Paris'te yapılan lüks partilere değinen futbolcu, "Club Brugge'da oynarken barda dart ya da bilardo oynayarak doğum günlerini kutluyorduk. Ancak bu durum Paris'te korkunç bir seviyede. Bir mekan ayarlamak, ev tutmak, binlerce insanla birlikte parti vermek... Bunlar kulübün yapısını yansıtan şeyler. Böyle olunca onların bir futbolcudan daha fazlası olduğunu düşünüyorsunuz, birer yıldızlar. Her zaman harika zamanlar geçirmiştim fakat "Beni gördün mü?" anlayışı biraz ölçüsüz. Ancak bu oyunun ve işin bir parçası" diyerek durumu özetledi.

Thomas Meunier

NEYMAR'IN PARTİSİ ÇOK KONUŞULMUŞTU

Sakatlığı döneminde vücudu futbol oynamaya hazır olmayan Brezilyalı yıldız Neymar'ın 27. yaş gününde verdiği doğum günü partisi medyada büyük bir yankı uyandırmıştı. Diğer yıldız takım arkadaşlarının da yer aldığı partide devasa kekler kesilmiş, futbolcular lüks bir mekanda doyasıya eğlenmişti.

9 KUPA KAZANDI

4 yıl PSG forması giyen Belçikalı bek, 128 kez sahaya çıktığı dünya devinde 3 Fransa Ligi'yle birlikte toplam 9 kupa kazandı.