Son Dakika: Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de ilk 5 haftanın fikstürünü açıkladı

Son Dakika: Koronavirüs pandemisi nedeniyle ertelenen Spor Toto Süper Lig'in 12 Haziran'da başlayacağı kesinleşirken, TFF önümüzdeki 5 haftanın fikstürünü de belirledi.

28.05.2020 18:25 | Son Güncelleme: 28.05.2020 18:48

Koronavirüs pandemisi nedeniyle ertelenen Spor Toto Süper Lig'in 12 Haziran'da başlayacağı kesinleşirken, TFF önümüzdeki 5 haftanın fikstürünü de açıkladı.

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Yapılan açıklamaya göre, Spor Toto Süper Lig, 12 Haziran'da saat 21.45'te oynanacak Göztepe-Trabzonspor ve Fenerbahçe-HES Kablo Kayserispor maçlarıyla kaldığı yerden devam edecek.

TFF'den yapılan açıklamaya göre 27-28-29-30 ve 31. haftaların fikstürü şöyle;

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