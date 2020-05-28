Son Dakika: Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de ilk 5 haftanın fikstürünü açıkladı
Son Dakika: Koronavirüs pandemisi nedeniyle ertelenen Spor Toto Süper Lig'in 12 Haziran'da başlayacağı kesinleşirken, TFF önümüzdeki 5 haftanın fikstürünü de belirledi.
28.05.2020 18:25 | Son Güncelleme: 28.05.2020 18:48
Koronavirüs pandemisi nedeniyle ertelenen Spor Toto Süper Lig'in 12 Haziran'da başlayacağı kesinleşirken, TFF önümüzdeki 5 haftanın fikstürünü de açıkladı.
Yapılan açıklamaya göre, Spor Toto Süper Lig, 12 Haziran'da saat 21.45'te oynanacak Göztepe-Trabzonspor ve Fenerbahçe-HES Kablo Kayserispor maçlarıyla kaldığı yerden devam edecek.
TFF'den yapılan açıklamaya göre 27-28-29-30 ve 31. haftaların fikstürü şöyle;