TFF, iki hakemin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bir üst klasman hakemi ile bir klasman yardımcı hakeminin salı günü yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif sonuçlandığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, hakemlerin semptom göstermediği ancak talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alındığı belirtildi.

14 GÜN İZOLE EDİLECEK

Test sonuçları pozitif çıkan hakemlerin 14 gün izole edileceği aktarıldı.

Daha önce temmuz ayında bir üst klasman hakeminin koronavirüs testi pozitif çıkmış ve gerekli tedavilerin ardından hastalığı atlatmıştı.