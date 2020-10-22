TFF, iki hakemin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı
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TFF, iki hakemin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı

22.10.2020 12:41 | Son Güncelleme: 22.10.2020 13:17

Türkiye Futbol Federasyonu, yapılan kontroller sonucu bir üst klasman ve bir klasman yardımcı hakemin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bir üst klasman hakemi ile bir klasman yardımcı hakeminin salı günü yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif sonuçlandığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, hakemlerin semptom göstermediği ancak talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alındığı belirtildi.

14 GÜN İZOLE EDİLECEK

Test sonuçları pozitif çıkan hakemlerin 14 gün izole edileceği aktarıldı.

Daha önce temmuz ayında bir üst klasman hakeminin koronavirüs testi pozitif çıkmış ve gerekli tedavilerin ardından hastalığı atlatmıştı.

TFF, iki hakemin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

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