TFF Futbol Gelişim Direktörlüğü ve Ümit Milli Takım'da yeni görevlendirmeler yapıldı

Türkiye Futbol Federasyonu, altyapıda önemli atamalar gerçekleştirdi. Yapılan açıklamada Futbol Gelişim Direktörlüğü ve Ümit Milli Takım'daki yeni görevlendirmeler duyurulurken eski futbolcular Oğuz Çetin, Tolunay Kafkas, Rüştü Reçber ve Hami Mandıralı'nın ilgileneceği alanlar belirlendi.

22.08.2020 22:07 | Son Güncelleme: 23.08.2020 11:36

Türkiye Futbol Federasyonu, altyapıdaki yeni görevleri yaptığı resmi açıklamayla duyurdu. Futbol Gelişim Direktörlüğü ve Ümit Milli Takım için atanan isimler belirlendi. Eski futbolculardan Oğuz Çetin TFF Futbol Gelişim Direktörü olurken Tolunay Kafkas, Ümit Milli Takımı'nın başına geçti.

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Efsane kaleci Rüştü Reçber ise TFF Futbol Gelişim Direktör Yardımcısı görevini alırken Hami Mandıralı, A ve Ümit Milli Takımları Maç ve Oyuncu İzleme Antrenörü olarak görev yapacak.

TFF'nin açıklaması şu şekilde:

"Oğuz Çetin TFF Futbol Gelişim Direktörü, Tolunay Kafkas Ümit Milli Takımı Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu, Rüştü Reçber TFF Futbol Gelişim Direktör Yardımcısı, Hami Mandıralı da A ve Ümit Milli Takımları Maç ve Oyuncu İzleme Antrenörü oldu." ifadelerine yer verildi.