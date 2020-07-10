TFF, F.Bahçe-Sivasspor maçına hakem Abdulkadir Bitigen'in yerine Ali Palabıyık'ı atadı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Sağlık Kurulu, üst klasman hakemlerinden birinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamasının ardından Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor maçının hakemi değiştirildi.

Daha önce Abdulkadir Bitigen'in yöneteceği karşılaşmaya Ali Palabıyık atandı. Bitigen, Süper Lig'in 31. haftasında Medipol Başakşehir-Yukatel Denizlispor karşılaşmasında görev almıştı.

TÜM HAKEMLER TEDİRGİN

Öte yandan üst klasman bir hakemde koronavirüs testinin pozitif çıkması Riva'da bulunan tüm hakemleri tedirgin etti. Riva'daki Hasan Doğan Tesisleri'nde kalan hakemlerin odalarına çekildiği ve gelişmeleri takip ettikleri öğrenildi.