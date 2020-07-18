TFF 1. Lig'de play-off'a kalan takımlar ve maç takvimi belli oldu

TFF 1. Lig'de Hatayspor ile Erzurumspor'un Süper Lig bileti almasının ardından play-off'a kalanlar da resmen belli oldu.

Adana Demirspor, İstanbulspor'u ağırladığı maçı 31 (p) ve 70 (p) Erkan Zengin, 44. dakikada Milan Mitrovic'in golleriyle 3-0 kazandı ve sezonu 61 puanla 3. sırada tamamladı.

Akhisarspor, Keçiörengücü'nü ağırladığı maçı 4-3 kaybetmesine rağmen 57 puanla sezonu 4. sırada noktaladı.

KARAGÜMRÜK HATA YAPMADI, BURSA HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADI

Fatih Karagümrük küme düşen Adanaspor'u 11. dakikada Innocent Emeghara, 74. dakikada Ramazan Civelek ve 81. dakikada Erik Sabo'nun golleriyle 3-0 yendi ve 56 puanla ligi 5. sırada tamamladı.

Bursaspor geçen hafta Süper Lig bileti alan Hatayspor'a deplasmanda 3-1 kaybetmesine rağmen 56 puanla 6. sırada sezonu noktaladı ve play-off bileti alan son takım oldu.

İŞTE PLAY OFF YARI FİNAL PROGRAMI

22 TEMMUZ ÇARŞAMBA

21.00 Bursaspor-Adana Demirspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

21.00 Fatih Karagümrük-Akhisarspor (Vefa)

26 TEMMUZ PAZAR

21.00 Adana Demirspor-Bursaspor (5 Ocak Fatih Terim)

21.00 Akhisarspor-Fatih Karagümrük (Spor Toto Akhisar)

KÜME DÜŞEN SON EKİP BELLİ OLUYOR

TFF 1. Lig'de normal sezon yarın saat 17.30'daki Eskişehirspor-Boluspor ve Osmanlıspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor maçlarıyla tamamlanacak. Bu müsabakaların ardından Eskişehirspor ve Adanaspor'un ardından lige veda edecek son ekip Osmanlıspor veya Boluspor olacak.