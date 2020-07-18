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TFF 1. Lig'de play-off'a kalan takımlar ve eşleşmeler belli oldu

TFF 1. Lig'de Süper Lig'e yükselmek için kazanılacak 3. biletin sahibi olmak için play-off'a kalan takımlar belli oldu. Hatayspor ve Erzurumspor'un direkt Süper Lig'e yükselmesinin ardından Adana Demirspor, Akhisarspor, Fatih Karagümrük ve Bursaspor, ligi ilk 6 sırada bitirerek play-off oynamaya hak kazandı.

18.07.2020 19:36 | Son Güncelleme: 18.07.2020 20:09

TFF 1. Lig'de Hatayspor ile Erzurumspor'un Süper Lig bileti almasının ardından play-off'a kalanlar da resmen belli oldu.

Adana Demirspor, İstanbulspor'u ağırladığı maçı 31 (p) ve 70 (p) Erkan Zengin, 44. dakikada Milan Mitrovic'in golleriyle 3-0 kazandı ve sezonu 61 puanla 3. sırada tamamladı.

Akhisarspor, Keçiörengücü'nü ağırladığı maçı 4-3 kaybetmesine rağmen 57 puanla sezonu 4. sırada noktaladı.

KARAGÜMRÜK HATA YAPMADI, BURSA HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADI

Fatih Karagümrük küme düşen Adanaspor'u 11. dakikada Innocent Emeghara, 74. dakikada Ramazan Civelek ve 81. dakikada Erik Sabo'nun golleriyle 3-0 yendi ve 56 puanla ligi 5. sırada tamamladı.

Bursaspor geçen hafta Süper Lig bileti alan Hatayspor'a deplasmanda 3-1 kaybetmesine rağmen 56 puanla 6. sırada sezonu noktaladı ve play-off bileti alan son takım oldu.

İŞTE PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ

Adana Demirspor - Bursaspor

Akhisasrpor - Fatih Karagümrük

TFF 1. Lig'de play-off'a kalan takımlar ve eşleşmeler belli oldu
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