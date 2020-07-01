TFF 1. Lig'de mücadele eden Adanaspor, bitime 3 hafta kala 2. Lig'e düştü

Eskişehirspor'un ardından TFF 1. Lig'e veda eden ikinci ekip de belli oldu. 31. hafta karşılaşmasında Boluspor'un Hatayspor'u mağlup etmesiyle Adanaspor, küme düştü.

Bitime 3 hafta kala 21 puanda 17. sırada yer alan turuncu beyazlılar, düşme hattının bir basamak üste bulunan Boluspor'un puanını 30'a çıkarmasıyla matematiksel olarak lige veda etti.

Bir zamanlar Süper Lig'de mücadele eden Adanaspor, geçtiğimiz hafta sonu küme düşen Eskişhirspor gibi gelecek sezon TFF 2. Lig'de mücadele edecek.