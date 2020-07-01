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TFF 1. Lig'de mücadele eden Adanaspor, bitime 3 hafta kala 2. Lig'e düştü

TFF 1. Lig'in 31. haftasında Boluspor'un Hatayspor'u mağlup etmesinin ardından Adanaspor, bitime 3 hafta kala küme düştü. Eskişhirspor'dan sora lige veda eden Turuncu beyazlılar, gelecek sezon TFF 2. Lig'de mücadele edecek.

01.07.2020 19:50 | Son Güncelleme: 01.07.2020 20:29

Eskişehirspor'un ardından TFF 1. Lig'e veda eden ikinci ekip de belli oldu. 31. hafta karşılaşmasında Boluspor'un Hatayspor'u mağlup etmesiyle Adanaspor, küme düştü.

Bitime 3 hafta kala 21 puanda 17. sırada yer alan turuncu beyazlılar, düşme hattının bir basamak üste bulunan Boluspor'un puanını 30'a çıkarmasıyla matematiksel olarak lige veda etti.

Bir zamanlar Süper Lig'de mücadele eden Adanaspor, geçtiğimiz hafta sonu küme düşen Eskişhirspor gibi gelecek sezon TFF 2. Lig'de mücadele edecek.

TFF 1. Lig'de mücadele eden Adanaspor, bitime 3 hafta kala 2. Lig'e düştü
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