Tesla, koronavirüs tedbirlerine rağmen ABD'deki fabrikasını açıyor

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı birçok ülke tedbirlerini sıkılaştırarak zaruri ihtiyaç olmayan iş yeri ve fabrikaları kapatma kararı almıştı.

ABD'nin California eyaletinde fabrikaların kapatılma kararına rağmen, Tesla CEO'su Elon Musk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Tesla'nın, koronavirüs yasağına rağmen, bugün tekrar elektrikli araba üretimine başlayacağını duyurdu.

"BİRİ TUTUKLANACAKSA O KİŞİNİN BEN OLMASINI İSTİYORUM"

Elon Musk, "Ben de bugün herkes gibi sahada olacağım. Biri tutuklanacaksa o kişinin ben olmasını istiyorum." dedi.

FABRİKAYI TAŞIMAKLA TEHDİT ETMİŞTİ

Daha önce de California eyaleti yetkililerine Tesla'nın üretime başlamasına izin verilmesi çağrısında bulunan Musk, aksi takdirde şirketin Alameda bölgesindeki tek üretim tesisini Teksas ya da Nevada'ya taşımakla tehdit etmişti.