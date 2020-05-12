Tesla, Kovid-19 yasağına rağmen üretime başlayacak
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Tesla, Kovid-19 yasağına rağmen üretime başlayacak

NEW Tesla CEO'su Elon Musk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle açık kalması gerekmeyen iş yerleri ve fabrikaların kapalı tutulması talimatına rağmen, araba üretimine yeniden başlayacaklarını bildirdi.

Tesla, Kovid-19 yasağına rağmen üretime başlayacak
12.05.2020 11:45 | Son Güncelleme: 12.05.2020 11:45

NEW Tesla CEO'su Elon Musk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle açık kalması gerekmeyen iş yerleri ve fabrikaların kapalı tutulması talimatına rağmen, araba üretimine yeniden başlayacaklarını bildirdi.

Musk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Tesla'nın, Kovid-19 yasağına rağmen, bugün tekrar elektrikli araba üretimine başlayacağını duyurdu.

Elon Musk, "Ben de bugün herkes gibi sahada olacağım. Biri tutuklanacaksa o kişinin ben olmasını istiyorum." dedi.

Daha önce de California eyaleti yetkililerine Tesla'nın üretime başlamasına izin verilmesi çağrısında bulunan Musk, aksi takdirde şirketin Alameda bölgesindeki tek üretim tesisini Teksas ya da Nevada'ya taşımakla tehdit etmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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