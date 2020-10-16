Tesettür Giyimde Abiye Modelleri Nasıl?

Tesettür giyim gün geçtikçe değişiyor, çeşitleniyor ve gelişiyor. Özellikle abiye giyimde oldukça bol çeşitler mümkün. Kendinizi bir kumaş ile ya da bir renk ya da bir desen ile sınırlamadığınızda ufkunuzun ve stilinizin nasıl geliştiğini göreceksiniz.

PAYETLERİN GÜCÜNÜ KEŞFEDİN

Pul payet kullanımı bazı insanlar için asla kullanılamaz kategorisinde olsa da bazıları için oldukça sevilen bir abiye türüdür. Durum böyle olunca da bazı üreticiler payet kullanılmış ürün skalalarını her geçen gün arttırıyor. Sizin de bu özel gününüzde hayallerinizi süsleyen abiye parlak ve payetli bir abiye ise Qras internet sitesine bir göz atın deriz.

İPEK KUMAŞIN ZERAFETİ

İpek kumaş kullanımı biraz riskli olabilen bir kumaş türüdür. Eğer ipek kumaştan yapılan parça yeterince iyi bir ustanın elinden çıkmadıysa o özel günü rezil edebilir. Çünkü ipek, kumaşın doğası itibariyle hatları oldukça belli etmeye meyilli bir kumaş. Durum böyle olunca ipek kumaşın tok bir şekilde olması ve iyi bir işçilikten geçmiş olması önemli hale geliyor. Yani ipek kumaş giymek istiyorsanız güvendiğiniz bir markaya yönelmesinde fayda var. Bu noktada size önerimiz sitemizdeki kendi Qras ürünlerimiz ya ad anlaşmalı olduğumuz ve kalitesine kefil olduğumuz harika diğer markalar. Bir göz atın.

PEKİ BU YIL HANGİ RENKLER MODA?

Renk konusu her sene değişkenlik gösteren bir dosya. Ancak Pantone'in de açıkladığı gibi mavi renk bu yıla da damga vuracak. Özellikle mavi ve lacivert renklerin hakimiyeti her noktada önem arz ediyor. Hatta koyu, siyaha çalan lacivertler ise çok çok daha iyi. Siz de bu yılın modasına ayak uydurun.