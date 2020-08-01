Hindistan'da korkunç vinç kazası anı kameralara yansıdı: 9 ölü 1 yaralı

Hindistan'da bir tersanede devrilen vinç nedeniyle 9 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ise ağır yaralandı. Vincin düşüş anı ise olayın vahametini gözler önüne serdi.

01.08.2020 16:02 | Son Güncelleme: 01.08.2020 17:20

Hindistan'ın Andhra Pradesh eyaletine bağlı liman kenti Visakhapatnam'da kentindeki bir tersanede yer alan vinç devrildi. Polis tarafından yapılan açıklamada en az 9 kişinin hayatını kaybetti. Vincin devrildiği sırada 12 işçi, olay yerinde bulundu. Kazanın işçilerin vinçte çalışma yürüttüğü sırada meydana geldi.

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EMNİYET MÜDÜRÜ AÇIKLAMA YAPTI

Visakhapatnam Emniyet Müdürü RK Meena, kamuya ait Hindustan Shipyard Limited şirketinin işlettiği limandaki kazada hayatını kaybeden işçilerden 4'ünün tersaneye bağlı çalıştığını, 5 işçinin ise sözleşmeli olduğununu kaydetti.

TEST YÜKLEMESİYLE İLGİLİ HATA

Ulusal basında yer alan habere göre kaza, vincin test yüklemesi sırasında meydana geldi. Kazada, 1 işçi de ağır yaralandı. Vincin devrilişini kaydeden 8 saniyelik video sosyal medyada yer aldı.