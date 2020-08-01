Hindistan'da korkunç vinç kazası anı kameralara yansıdı: 9 ölü 1 yaralı

Hindistan'ın Andhra Pradesh eyaletine bağlı liman kenti Visakhapatnam'da kentindeki bir tersanede yer alan vinç devrildi. Polis tarafından yapılan açıklamada en az 9 kişinin hayatını kaybetti. Vincin devrildiği sırada 12 işçi, olay yerinde bulundu. Kazanın işçilerin vinçte çalışma yürüttüğü sırada meydana geldi.

EMNİYET MÜDÜRÜ AÇIKLAMA YAPTI

Visakhapatnam Emniyet Müdürü RK Meena, kamuya ait Hindustan Shipyard Limited şirketinin işlettiği limandaki kazada hayatını kaybeden işçilerden 4'ünün tersaneye bağlı çalıştığını, 5 işçinin ise sözleşmeli olduğununu kaydetti.

TEST YÜKLEMESİYLE İLGİLİ HATA

Ulusal basında yer alan habere göre kaza, vincin test yüklemesi sırasında meydana geldi. Kazada, 1 işçi de ağır yaralandı. Vincin devrilişini kaydeden 8 saniyelik video sosyal medyada yer aldı.